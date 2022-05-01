Başkan Kılıç'tan çocuklara bayram tıraşı

Buca Belediyesi, kentteki çocuklara bayram sevinci yaşattı. İmkanları kısıtlı ailelerin çocukları için düzenlenen "Başkan Amcadan Çocuklara Bayram Tıraşı" etkinliği büyük ilgi görürken, Başkan Erhan Kılıç kendi elleriyle çocukların tıraşlarını gerçekleştirdi. Çocukların mutluluğu ise görülmeye değerdi.

Buca Belediyesi, Gediz semtindeki imkanı kısıtlı ailelerin çocukları için Ramazan Bayramı öncesinde "Başkan Amcadan Çocuklara Bayram Tıraşı" etkinliği gerçekleştirdi. Cemal Yetginer Etüt, Meslek ve Sanat Atölyesinde düzenlenen etkinliğe Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ile birlikte CHP İzmir Milletvekilleri Özcan Purçu ve Tacettin Bayır da katıldı. Etkinlikte, yüzlerce çocuğun saç tıraşı yapılırken Buca Belediye Başkanı Kılıç da eline usturayı alarak saç kesimi yaptı.

Birbirinden keyifli dakikalar

Eski bayramların nostaljisini kentte yeniden canlandırmak istediklerini belirten Başkan Kılıç, tüm çocukların ve ailelerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Çeşitli gösterilerle renklenen etkinliğe katılan çocuklar birbirinden keyifli dakikalar geçirirken, Buca Belediyesine teşekkürlerini iletti. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel