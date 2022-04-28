Başkan Kibar: 'Kapalı pazar alanı esnaf ve vatandaşlarımıza nefes aldıracak'

ORDU (İHA) – Ordu'nun Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, yapımı süren kapalı pazar alanını kısa süre içerisinde hizmete açılacağını söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Fatsa Belediyesi tarafından Sakarya Caddesi Elekçi Deresi yanındaki yaklaşık 10 dönüm arazi üzerinde hayata geçirilen, Fatsalı pazarcıların ve vatandaşların heyecanla beklediği kapalı pazar yerinde çalışmalar sürüyor.

Çalışmaları inceleyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Kapalı pazar alanının açılması biraz uzadı ancak bittiğinde pazarcı esnafımız ve vatandaşlarımız ilçemize yakışan bir hizmete kavuşmuş olacak. Kapalı pazar yerimizin hayata geçmesinde büyük katkısı olan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ederim" dedi. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / Yerel