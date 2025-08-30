Başkan Kablan, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Bülent Kablan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

30 Ağustos Zafer Bayramını coşkuyla kutladıklarını vurgulayan Başkan Bülent Kablan, "Aziz milletimizin bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiği onurlu mücadelenin en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi'nin 103. yıl dönümünü milletçe gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da kazanılan bu büyük zafer, Türk milletinin vatanı uğruna neleri göze alabileceğinin ve esarete asla boyun eğmeyeceğinin en açık göstergesidir. Bu büyük zaferin yıl dönümünde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Milletimizin birlik ve beraberlik içinde nice zaferler elde edeceğine olan inancımız tamdır. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, ülkemizi her alanda daha ileriye taşıma azmimiz ve kararlılığımız devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Adıyamanlı hemşerilerimizin ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - ADIYAMAN