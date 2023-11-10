Başkan Işık şehit ve gazi yakınlarını Yedigöller'de ağırladı

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve eşi Fatma Işık, şehit ve gazi yakınlarını Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı'nda ağırladı.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve eşi Fatma Işık, şehit ve gazi yakınlarını Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı'nda ağırladı.

Kütahya Belediyesinin "Benim Güzel Kütahyam" projesi kapsamında, şehrin güzelliklerini gezen misafirlerin Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı'ndaki molasına Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve eşi Fatma Işık da eşlik etti. Şehit ve gazi yakınlarıyla tek tek ilgilenen Başkan Işık, eşi Fatma Işık ile birlikte misafirlere hediye takdiminde bulundu.

Şehit ve gazi yakınları, kendilerini hatırladıkları ve bu fırsatı sundukları için Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a teşekkürlerini iletti. - KÜTAHYA