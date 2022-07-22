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Başkan Hürriyet, Murat Aydoğdu'nun Acısını Paylaştı

ANKA - Yerel
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Başkan Hürriyet, Murat Aydoğdu'nun Acısını Paylaştı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kayınpederini kaybeden Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu'ya sabır ve başsağlığı diledi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kayınpederini kaybeden Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu'ya sabır ve başsağlığı diledi.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu'nun kayınpederi Ragıp Uçar 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Merhum Uçar'ın cenazesi Kandıra Merkez Yeni Camii'nde cuma namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de Kandıra'ya giderek Ragıp Uçar'ın cenazesine katıldı. Hürriyet, kayınpederini kaybeden Murat Aydoğdu'nun acısını paylaşarak merhumun yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

ANKA / Yerel

Demokrat Parti Murat Aydoğdu Hürriyet Kocaeli Yerel Haberler

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