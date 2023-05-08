Başkan Deveci: 'Üretimi yeniden kucaklamamız lazım'

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Salıpazarı ilçesinin Avut Mahallesi'nde düzenlenen 22. Hıdırellez Festivali'nde mahallelilerin sevincine ortak oldu. Başkan Deveci, "Baharı, kardeşliği, bereketi ve üretimi kucaklamamız lazım" dedi.

Salıpazarı ilçesinin Avut Mahallesi'nde bu yıl 22. Hıdırellez Festivali düzenlendi. Festivale; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Av. Gülay Deveci, CHP Samsun milletvekili adayları ve çok sayıda mahalleli katıldı. Mahalle sakinlerinin bayram coşkusunu paylaşan Başkan Deveci, Hıdırellez'i kutlayan yurttaşlarla oyun havası da oynadı.

"Köy demek üretim, tarım ve hayvancılık demek"

Kutlama programında yaptığı konuşmada Hıdırellez'in bereketi ve bolluğu temsil ettiğini belirten Deveci, "Bugün baharın, bereketin, barışın ve kardeşliğin müjdecisi bir günü böyle bir festivalle anıyoruz. Bu bizim geleneğimizin en temel günlerinden bir tanesidir. Baharı, bereketi, bolluğu, barışı ve kardeşliği büyük bir coşkuyla karşılıyor ve kutluyorsunuz. Bu da size yakışırdı zaten. Sevgili Avutlular, sevgili canlar bu yetmez. Salıpazarı'nın, Ayvacık'ın, Çarşamba'nın tüm köylerinde bugünün anılması ve kutlanması gerekir. Baharı, kardeşliği, bereketi ve üretimi kucaklamamız lazım. Köy demek üretim, tarım ve hayvancılık demek. Üretimden uzaklaştık. Üretmeden bugünü anıyorsak; hak etmiyoruz demektir. Üreteceğiz. Önümüzdeki günlerde üretebileceğimiz bir model gelecek.14 Mayıs'ı ezberleyin ve onun için çok çalışın. Özellikle kadınlar; çocuklarınız, geleceğiniz ve torunlarınız için çok çalışın" diye konuştu. - SAMSUN