Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Taflan bölgesindeki esnafı ve vatandaşı ziyaret ederek talepleri yerinde dinledi. Siyaset kültürlerinde dokunmak olduğunu söyleyen Başkan Deveci, "Herkese ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci Taflan bölgesinde esnaf ve vatandaş ziyareti gerçekleştirdi. Başkan Deveci'ye CHP Atakum İlçe Başkanı Turgay Özçelik, Taflan Yalı Mahallesi Muhtarı Kemal Köksal, Taflan Merkez Mahallesi Muhtarı Ahmet Boz da eşlik etti. Esnafı tek tek dükkanlarında ziyaret eden Başkan Deveci ve beraberindekiler, belediye çalışmaları hakkında bilgi vererek talepleri de dinledi. Daha sonra pazar yeri ziyareti de gerçekleştiren Başkan Deveci, burada çiftçilerin sorunlarını dinledi. Tarımda girdi maliyetlerinin artışının tezgahlara da yansıdığını söyleyen pazar esnafı vatandaşlar gibi kendilerinin de fiyatları yüksek bulduğunu anlattı.

"Siyaset kültürümüzde dokunmak var"

Yoğun ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulunan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Taflan, Karadeniz'in en eski yerleşim ve ticaret merkezlerinden birisi. Bugün burada esnaf gezisi yaptık. Vatandaşlarımızın halini hatırını sorduk. Sorunlarını dinledik. Bugün haftada bir gün kurulan pazardaki esnafımızı da ziyaret ettik. Sorunlarını dinledik, merhabalaştık. Bizim siyaset kültürümüzde dokunmak var. Atakum büyük bir yerleşim birimi. Atakum'un hizmet alanı çok büyük. Nüfusu da yaz aylarında 600-650 bine ulaşıyor. Herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin içinden geçenleri, hissettiklerini birebir diyalog kurarak öğreniyorum. Kendi zorluklarımı anlatıyorum. Onların zorluklarını dinliyorum. İletişim de bu demek" diye konuştu. - SAMSUN