Başkan Demir, Vali Memiş'e tesbih hediye etti - Haberler

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Başkan Demir, Vali Memiş'e tesbih hediye etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Demir, Vali Memiş'e tesbih hediye etti

Erzurum Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı İşadamı Fuat Demir Oltu'ya ve Oltu Taşına vermiş olduğu değerden dolayı Erzurum Valisi Okay Memiş'e koleksiyonluk Oltu taşı tesbih hediye etti.

Erzurum Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı İşadamı Fuat Demir Oltu'ya ve Oltu Taşına vermiş olduğu değerden dolayı Erzurum Valisi Okay Memiş'e koleksiyonluk Oltu taşı tesbih hediye etti.

Erzurum Valisi Okay Memiş muhteşem işçiliği olan Oltu Taşı tesbih için Fuat Demir'e teşekkür etti. Başkan Demir: 'Erzurum Valimiz sayın Okay Memiş, Oltu için gece gündüz fedakarca çalışıyor. Oltu taşını deyim yerinde ise level atlattı. Oltu taşına çok önem veriyor. Sayesinde dünyaya tanıtacağız bende çam sakızı çoban armağanı olarak iyi bir ustanın ellerinde yapılmış güzel bir tesbih hediye ettim' dedi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Okay Memiş Fuat Demir Erzurum Yerel Haberler

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