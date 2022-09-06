Bingöl haber | Çukurova Belediye Başkanı Çetin'den Genç Çifte Sürpriz

Bingöl haberleri: Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, kendisine sosyal medyadan ulaşan ve müstakbel eşine sürpriz yapmak için nikahlarını kıymasını isteyen damat adayını kırmadı. Nikah saati geldiğinde masada yerlerini alan genç çift, nikah memuru yerine karşılarında cübbeyle Başkan Çetin’i görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Başkan Çetin, “Soner ağabey bizim de nikahımızı kıyar mısın diye bir mesaj aldım. Onları kırmak, nikahını kıymaktan zordu” diyerek genç çiftin nikahını kıydı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, kendisine sosyal medyadan ulaşan ve müstakbel eşine sürpriz yapmak için nikahlarını kıymasını isteyen damat adayını kırmadı. Nikah saati geldiğinde masada yerlerini alan genç çift, nikah memuru yerine karşılarında cübbeyle Başkan Çetin'i görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Başkan Çetin, "Soner ağabey bizim de nikahımızı kıyar mısın diye bir mesaj aldım. Onları kırmak, nikahını kıymaktan zordu" diyerek genç çiftin nikahını kıydı.

Bir süre önce Mehmet Atik ile Melisa Cemre Durgut çifti evlenmek için Çukurova Belediyesi'ne başvurdu. Nikah günlerini alan ve heyecanla beklemeye başlayan Mehmet Atik, müstakbel eşine bir sürpriz yapmak istedi. Sosyal medyadan Başkan Soner Çetin'e mesaj atan genç damat adayı, "Soner ağabey, sizi tanımıyoruz ama bizim de nikahımızı kıyar mısınız, eşime sürpriz yapmak istiyorum" yazılı bir mesaj gönderdi. Nikah günü geldiğinde kendileri nikah masasında, çok sayıdaki davetli de salondaki yerlerini aldı. Heyecanla evlilik akitlerini gerçekleştirecekleri anı bekleyen genç çift, karşılarında nikah memurunu beklerken, Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin'i buldu.

Belediye Başkanı Soner Çetin'i karşılarında gören çift ve davetliler, hoş sürpriz karşısında şaşkınlık ve mutluluğu aynı anda yaşadı. Sevinçleri ikiye katlanan Mehmet Atik ve Melisa Cemre Durgut'un nikahlarını kıyan Belediye Başkanı Soner Çetin, damadın elini sıkarak, "Mehmet Atik kardeşimiz bana sosyal medyadan mesaj attı. Eşine sürpriz yapmak istediğini söyledi. Biz de işlerimize kısa bir ara verip, bu anlamlı ve güzel isteği yerine getirmek istedik. Bu genç çiftin taleplerini kırmak, nikahlarını kıymaktan zordu. Mutluluklar diliyorum" dedi.

Genç damat Mehmet Atik ise Başkan Çetin'e gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür ederek, şaşkınlık yaşadığını fakat mesajlarına cevap veren Başkan Soner Çetin'in mutluluklarına mutluluk kattığını belirterek, "Başkanımızı tanımıyoruz, ama yine de şansımı denemek istedim. Eşime ve aileme sürpriz yapmak için mesaj atmıştım. Nikahımızı kıymasını rica ettim. Fakat şimdi benim için de sürpriz oldu. Şaşkınız ama mutluluğumuz ikiye katlandı. Umarım ailemize şans getirir" diye konuştu.