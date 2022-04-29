Efes Selçuk'ta İkramiye Müjdesi

Ramazan Bayramı öncesi personel ile bayramlaşma töreninde bir araya gelen İzmir Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Efes Selçuk Belediyesi'nde KHK'lı ve kadrolu çalışan işçilerimizin birikmiş ikramiyelerinin çok büyük bir kısmını ödemiş bulunmaktayız" dedi.

Vasıtalar Amirliği'nde düzenlenen bayramlaşma töreninde konuşan Sengel, emekçinin hakkını gözetmek adına önemli bir adım attıklarını söyledi. Selçuk'ta CHP grup başkanı olduğu geçmiş dönemde yaşananları anımsatan Başkan Sengel şöyle konuştu:

"2019 yılında seçimden hemen önce belediye çalışanlarının uzun süreden beri ödenmeyen maaşları vardı. Bu maaşların ödenmesine ilişkin meclise gelen kredi ile ilgili maddeye 'Evet' demeseydik hiçbir belediye çalışanının maaşı ödenemeyecekti. Grubumla konuşarak, 'Biz el kaldıralım' demiştim. Sağ olsun o dönem meclis üyeleri de CHP'nin oy çokluğu ile o krediye onay verdi. O krediyi ödemek de belediye başkanı olduktan sonra bana düştü." .

KHK'LILAR İÇİN İLK KEZ PROMOSYON VE İKRAMİYE HAKKI

KHK'lı işçilerin promosyon ve ikramiye hakları için titiz bir şekilde çalıştıklarını belirten Sengel şöyle devam etti:

"KHK'lı işçilerin promosyon alamayacağı söyleniyordu. Sağolsun bize güvenen birkaç bürokratla birlikte tek tek bankaların genel merkezleriyle konuşarak promosyon işini çözdük. KHK'lı çalışanlarımıza promosyon verilemiyor değilmiş onu gösterebildik. Ben, 'Elimdeki mikrofondan sizlere söyleyemeyeceğim, izah edemeyeceğim ve de söylediğim şeyleri çok düşünerek söylediğim için haricinde konuşulan hiçbir şeye inanmayın' demiştim. Size ikramiye konusunda 'Gelen taleplerden sadece sağlık ile ilgili olanları karşılayabilirim' demiştim. Bunun da üzerine iş ve işlem yapmadım, bunu da bilin istedim."