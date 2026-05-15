Başkan Çerçioğlu, en başarılı kadın belediye başkanları arasında

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bir araştırma şirketinin yaptığı kadınların temsil ettiği büyükşehirlerde başarılı belediye başkanları anketinde yüzde 52,5'lik oranla üst sıralarda kendine yer buldu.

Özel bir araştırma şirketi kadınların temsil ettiği büyükşehir belediyelerinde "Başkanların Başarı düzeyi" araştırması sonuçlarını yayımladı. 10-13 Mayıs 2026 tarihinde 5 büyükşehirde 3 bin 750 kişi ile yapılan görüşmenin ardından sonuçlar belli oldu. Araştırma sonuçlarına göre Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yüzde 55,8, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yüzde 52,5, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer yüzde 52,3, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak yüzde 51,9 ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı yüzde 47,2 başarı oranı ile sıralamada yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı