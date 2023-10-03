Başkan Çelik, devam eden projelerle ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Ekim ayı meclis toplantısında meclis üyelerine, belediyenin projelerindeki son durum ve hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Şehzadeler Belediye Meclisi'nin Ekim ayı toplantısı Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında yapıldı. 24 gündem maddesinin görüşüldüğü oturumda Başkan Çelik, meclis üyelerini devam eden projeler ve hizmetler hakkında bilgilendirdi. Belediyenin 4 mahallede başlattığı asfalt çalışmasına değinerek sözlerine başlayan Başkan Çelik, "Kazım Karabekir, Akpınar, Turgut Özal ve Ahmet Bedevi mahallelerimizde yeni yapılaşan ve altyapısı tamamlanan sokaklarda, asfalt çalışmalarına başladık. Bu mahallelerimizde toplam 17 bin 500 metrekare, 3 bin 500 tonluk bir asfalt çalışması yapıyoruz ki bunun nakdi karşılığı 7 milyon TL. Bununla birlikte Şehzadelerimizin muhtelif mahallelerinde de parke taşı, bordür çalışmalarımız da devam ediyor. Son bir kaç ayda gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin nakdi karşılığı ise 20 milyon TL. Yine aynı şekilde Çimentepe ve 2108 Sokak'ta (Tarzan Meydanı Sevgi Yolu'nda) düzenleme çalışmaları yapıyoruz. Tilkisüleymaniye Mahallemizde 21 yaş ve üzeri engelliler için hayata geçireceğimiz, 50 kişi kapasiteli Engelsiz Yaşam Merkezimiz ve Korumalı İşyeri projemizin yapım çalışmaları sürüyor, inşaatımız takvimine uygun şekilde devam ediyor. Sancaklıiğdecik Mahallemize kazandıracağımız pazaryeri projemizin de çalışmaları tamamlandı. Projemizi ihale birimimize gönderdik ihale tarihi bekliyoruz. Kocatepe, Gediz, Bayındırlık, İshak Çelebi ve Dilşikar mahallelerimizi içine alan ve 365 dönümlük alanda gerçekleştireceğimiz, Manisa tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesinin 605 konut ve 54 dükkanlık 1. etabında inşaatlar sürüyor. Alandaki hafriyat kaldırımı tamamlandıktan sonra bloklar hızlı bir şekilde yükselecektir. Doğu Kışla içerisinde yer alan tarihi yapıyı restore ederek, çocuk kreşi olarak halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Bu projemizde de röleve, restorasyon ve restitüsyon projeleri devam ediyor. Sancaklıkayadibi Mahallemize kazandıracağımız çok amaçlı salon projemizin de yapım çalışmaları devam ediyor" dedi.

Fetih Mescidi 26 Ekim'de açılacak

Fetih Mescidi'nin restorasyon çalışmasının tamamlandığı bilgisini veren Başkan Çelik, "Manisa'mızın fethinin sembolü Fetih Mescidi'nde gerçekleştirdiğimiz restorasyon çalışmalarımız tamamlandı. İç tefrişat ve yol düzenleme çalışmalarımızın da sonuna geldik. 26 Ekim tarihinde de burayı halkımızın hizmetine açmayı planlıyoruz" dedi.

Belediyenin hayata geçirdiği hizmet ve çalışmalar hakkında da konuşan Başkan Çelik, "Yaz döneminde öğrencilerimiz için yaz okulları açmıştık. 19 Haziran'da başlayan yaz kurslarımız eylül ayı başında son buldu. Futbol, jimnastik, wushu, geleneksel okçuluk branşlarının yanı sıra tiyatro, resim, akıl oyunları, e spor ve ŞEGEM tüm dersler şeklinde verilen eğitimlerden bin 500 öğrencimiz yararlandı. Şehzadeler Belediyesi olarak kurulduğumuz günden bugüne eğitime ayrı bir önem veriyoruz. Geçtiğimiz yıl bin 500 ihtiyaç sahibi öğrencimize kıyafet ve kırtasiye yardımında bulunmuştuk. 2023- 2024 eğitim öğretim yılı için de desteğimizi artırarak sürdürdük. 2 bin 500 öğrencimize kıyafet ve kırtasiye yardımında bulunduk. Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen depremlerin ardından Adıyaman Merkez Eğriçay Parkı'nda mobil aşevi kurup, 168 gün boyunca depremzede vatandaşlarımıza sıcak yemek hizmeti vermiştik. Onları unutmadığımızı bir kez daha gösterdik. Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Bedensel Engelliler Derneği işbirliği, hayırseverlerimizin de destekleriyle temin ettiğimiz 3 akülü tekerlekli sandalye, bir tekerlekli sandalye, kadın ve çocuklar için yüzlerce ihtiyaç malzemesini Adıyaman'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Yardımların ulaştırılması için yoğun bir çaba harcayan Manisa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız'a da teşekkür ediyorum. Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran 'Daniel' fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuş binlerce kişi bu felakette hayatını kaybetmişti. Şehzadeler Belediyesi olarak bu felaket karşısında da duyarsız kalmadık. Libya'da halk sağlığı ve hijyeni için önemli bir ihtiyaç durumunda olan çöp konteyneri eksiğini gidermek için konteyner desteğinde bulunduk. Türkiye Muaythai Federasyonu'nun 2023 faaliyet programında yer alan Spor Toto Muaythai Süper Liginin ilk ayağına ev sahipliği yaptık. Kurşunlu Han'ın tarihi atmosferinde gerçekleştirdiğimiz turnuvada Türkiye'nin dört bir yanından gelen 16 yetenekli sporcu, milli takım hayali için ter döktü. Bu turnuvada belediyemiz sporcuları da üstün başarı elde ettiler. Sporcu kardeşlerimi ve hocalarını tebrik ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu yıl havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest 27 Eylül 1 Ekim tarihlerinde İzmir Çiğli Havalimanı'nda kapılarını açtı. Belediye olarak bu festivale katılmak isteyen vatandaşlarımızı ücretsiz olarak festival alanına götürdük. Bu çerçevede bin 500 vatandaşımıza hizmet verdik" şeklinde konuştu.

Başkan Çelik'in konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. 24 gündem maddesinin görüşüldüğü oturumda Ali Özyiğit'in AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı olması sebebiyle boşalan Meclis Katip Üyeliği için yeni üye seçimi yapıldı. Yapılan gizli oylamayla yeni Meclis Katibi Ramazan Akbayram oldu. Meclisin ikinci oturumunun 6 Ekim Cuma günü yapılacağı belirtildi. - MANİSA