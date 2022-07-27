Son dakika haberi... Kayseri'de şehit polis memuru mezarı başında anıldı

Adıyaman'da terör örgütü PKK mensuplarınca ekip otosuna yapılan silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Taha Uluçay, memleketi Kayseri'de kabri başında anıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 27 Temmuz 2019'da şehit olan Uluçay'ın, Asri Mezarlık'taki Polis Şehitliği'nde düzenlenen mevlit programına katıldı.

Büyükkılıç, 3'üncü ölüm yıl dönümünde şehidin kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, vatan uğruna canlarını feda eden, şehit polis memuru Uluçay ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Şehidin mevlidine katılarak, dualarla andıklarını aktaran Büyükkılıç, "Kahraman şehidimizin mekanı cennet, makamı ali olsun. Rabbim tüm şehitlerimizden razı olsun." ifadelerini kullandı.