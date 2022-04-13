Başkan Bakkalcıoğlu'ndan Bilecik Belediye Başkan Vekili Subaşı'na ziyaret - Haberler

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Başkan Bakkalcıoğlu'ndan Bilecik Belediye Başkan Vekili Subaşı'na ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Bakkalcıoğlu'ndan Bilecik Belediye Başkan Vekili Subaşı'na ziyaret

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bilecik Belediye Başkan Vekili görevine seçilen Melek Mızrak Subaşı ile bir araya geldi.

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bilecik Belediye Başkan Vekili görevine seçilen Melek Mızrak Subaşı ile bir araya geldi.

Başkan Bakkalcıoğlu, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekilliğine seçilen Muharrem Tüfekçioğlu'na verilen cezanın Yargıtay tarafından onanmasıyla yeniden yapılan seçim ile başkan vekili seçilen Melek Mızrak Subaşı'nı ziyaret etti. Başkan Bakkalcıoğlu, beraberindeki başkan yardımcıları Vedat Kazıcı, Mahmut Fındık, Ali Şahinoğlu ve Mehmet Ali Karasu ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette Bilecik tarihinin ilk kadın belediye başkan vekili olarak görev yapacak olan Subaşı'na yeni görevinde başarılar diledi. - BİLECİK

Başkan Bakkalcıoğlu'ndan Bilecik Belediye Başkan Vekili Subaşı'na ziyaret

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Haberler

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