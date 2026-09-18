Haberler

Başkan Bağlamış’tan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Başkan Bağlamış’tan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
Güncelleme:
+48 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış; 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, vatanın bağımsızlığı ve milletin huzuru uğruna mücadele eden gazilerin fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını belirterek, tüm gazilere şükran ve minnetlerini iletti. Başkan Bağlamış mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin bağımsızlığı ve devletimizin bekası uğruna canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimiz, milletimizin gönlünde daima müstesna bir yere sahiptir. Gazilik, fedakarlığın, cesaretin ve vatan sevgisinin en yüce göstergelerinden biridir. Şanlı tarihimiz boyunca milletimiz, bağımsızlığı ve geleceği söz konusu olduğunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır. Bu anlayışın en anlamlı timsallerinden biri olan gazilerimiz, gösterdikleri kahramanlık ve fedakarlıklarla bizlere büyük bir miras bırakmıştır. Bizlere düşen görev; gazilerimizin emanet ettiği değerleri yaşatmak, onların fedakarlıklarını gelecek nesillere aktarmak ve gazilerimize hak ettikleri saygı ve vefayı her zaman göstermektir. Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız uğruna mücadele etmiş tüm gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; hayatta olan kahraman gazilerimize sağlık, huzur ve uzun ömür diliyorum. Şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, gazilerimize ve kıymetli ailelerine şükranlarımı sunuyorum. 19 Eylül Gaziler Günü'nün, milletimizin birlik ve beraberliğini daha da güçlendirmesine vesile olmasını temenni ediyor, tüm gazilerimizin Gaziler Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı
Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf

Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf
Avcılar'da kontrollü yıkım faciaya dönüyordu! Bina çökerken yanından geçen 2 kadın ile çocuk son anda kurtuldu

Kontrollü yıkım kontrolden çıktı! Saniyeler onları kurtardı
Bir devrin sonu! 75 yıllık otomobil markası tarihe karışıyor

Bir devrin sonu! 75 yıllık otomobil markası tarihe karışıyor
Kadir İnanır'ın yakınları şokta: Bir kravat dahi bırakmamış bize

Kadir İnanır'ın yakınları şokta! Dedesinden kalan mirası bile...

Konserinde tacize uğramıştı! Demet Akalın sessizliğini bozdu

Konserinde tacize uğrayan ünlü şarkıcı sessizliğini bozdu
Bakan Şimşek: Piyasalarda yaşananlar sınırlı sayıda fonda gerçekleşti, genele yayılmış risk yok

Piyasalarda neler oluyor? Bakan Şimşek canlı yayında açıkladı
Japonya'da 31 yıl sonra bir ilk! Faiz yüzde 1,25'e çıktı

31 yıl sonra gelen karar! Dünya ekonomisinde yeni sayfa açıldı
Denizli'de 3 milyonluk hırsızlığın şüphelileri yakalandı! Adliye önünde ailelerinden ağır tepki gördüler

Adliye önünde hiç ummadıkları oldu! Kendi aileleri isyan etti
Rusya'dan 'Batıdan saldırı hazırlığı' iddiası! 'Bize karşı aktif hazırlık yapıyorlar'

Rusya'dan 'Batıdan saldırı hazırlığı' iddiası