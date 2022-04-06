Başkan Atabay esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi

DİDİM, AYDIN (İHA) - Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Cumhuriyet Caddesi üzerinde dükkan işleten esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Vatandaşların taleplerini de dinleyen Başkan Atabay, "Didimliler ne kadar iyiyse biz de o kadar iyiyiz" dedi.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Cumhuriyet Caddesi üzerinde dükkan işleten esnafları ziyaret eden ve güzel havanın keyfini çıkartan vatandaşlar ile bir araya gelen Başkan Atabay, Didimlilerin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Başkan Atabay'a Cumhuriyet Halk Partisi Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülru Pere eşlik etti. Esnaflar ve vatandaşlar ile birebir ilgilenerek Ramazanlarını kutlayan Başkan Atabay, "Vatandaşlarımız ne kadar iyiyse bizler de o kadar iyiyiz. Sağ olsun, hem esnaflarımız hem vatandaşlarımız bizleri olumlu karşılayarak bizlerin hatırını sordu. Bizlerin onları önemsediğimiz kadar yurttaşlarımızın da bizlere sahip çıktığını bir kez daha gördük. Günümüzün hayat pahalılığı ve zamların sokağı ne kadar etkilediğini biliyoruz, Didimlilere rahat bir nefes aldırmak için çalışıyoruz. Bizler Didim için varız, onlar arkamızda olduğu sürece var olmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN