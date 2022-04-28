Başkan Ali Kılıç'tan üniversitelilere raylı sistem müjdesi

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Kadir Gecesi iftar programı çerçevesinde Maltepe Belediyesi Kitap Sevgi Kafe'de ilçede yaşayan üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

CHP Maltepe İlçe Başkanı Ali Cengiz Erol ve CHP Maltepe İlçe Gençlik Kolları Başkanı Deniz Karagöz, Başkan Ali Kılıç'a eşlik etti. Çınar Mahallesi Muhtarı Ayşem Möröy de iftar programına katıldı. Üniversitelilerle aynı sofrayı paylaşan Başkan Ali Kılıç, yemeğin ardından farklı il ve ilçelerden Maltepe'ye gelen öğrencilere, Maltepe'yi tanıtan bir konuşma yaptı. Türkiye'nin en büyük fuar alanı olacak, Maltepe'nin dev projesi "M'expo Fuar Merkezi" projesinin müjdesini öğrencilerle paylaşan Başkan Kılıç, "Başlattığımız M'expo projesiyle İstanbul ve Türkiye'deki genç işsizlik sorununu çözeceğiz" dedi.

Öğrencilere ulaşım sözü

Devam eden Maltepe Meydan Yayalaştırma ve Tünel Projesi'yle ilgili de konuşan Başkan Kılıç, Maltepeli öğrencilere hafif raylı sistem müjdesi de verdi. Kılıç, "Meydan projemiz tamamlandığında Bağdat Caddesi üzerinde hafif raylı sistemi hayata geçirerek, otobüs ve minibüs trafiğini E-5 karayoluna taşıyacağız" dedi. İftar sonrası gençlerle yaptığı sohbette üniversitelilerin sorunlarını da dinleyen Başkan Kılıç, öğrencilerden gelen metroya güvenli ulaşım için servis talebine de yanıt verdi. Kılıç, "Zümrütevler'deki öğrenci yurdundan toplu taşımaya rahat ulaşabilmeniz için elimizden geleni yapacağız" dedi. Ramazan Bayramı sonrası öğrencilere kahvaltı sözü veren Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, öğrencileri Seyirtepe Sosyal Tesisleri'ne davet etti. Yaklaşık 2 saat boyunca öğrencilerle birlikte vakit geçiren Başkan Ali Kılıç beraberindekiler toplu fotoğraf çekiminin ardından programdan ayrıldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel