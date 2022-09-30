Başkan Akgün Güzelcespor'u birlik ve beraberlik gecesinde yalnız bırakmadı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece'nin köklü kulüplerinden biri olan Güzelcespor'un birlik ve beraberlik gecesine katıldı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece'nin köklü kulüplerinden biri olan Güzelce spor'un birlik ve beraberlik gecesine katıldı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece'nin köklü kulüplerinden biri olan Güzelce spor'un birlik ve beraberlik gecesine katıldı. Birinci Amatör Ligde mücadele edecek Güzelce spor'un düzenlediği birlik ve beraberlik gecesinde Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün tüm sporculara, teknik ekip ve yönetime başarılar diledi. Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda spor severin katılımıyla gerçekleşen gecede birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Büyükçekmece İstanbul'un en zengin ilçesi

Büyükçekmece ilçesinin sportif faaliyetleri arasında İstanbul'da en zengin ilçe olduğunu belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün şöyle konuştu: "39 ilçe içerisinde spor anlamında en zengin, en çok kulübün bulunduğu bir numaralı ilçe Büyükçekmece'dir. Su sporları, futbol, basketbol, voleybol, okçuluk, güreş aklınıza ne gelirse. Şampiyonlar çıkartıyoruz. Spor aynı zamanda eğitimin çok önemli bir parçası. Çünkü amatör spor kulüpleri bir bakıma eğitim yuvalarıdır. Çocuk çıkıyor okuldan geliyor antrenmanını yapıyor. Sportif faaliyetler içerisinde futbolsa futbolunu oynuyor. Voleybolsa voleybol, basketse basket, güreşse güreş, tenisse tenis ne varsa. Bu zenginliği her yerde yaşamak mümkün değildir. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu geceyi düzenleyen Tamer Canbaz arkadaşım ve onun şahsında yönetim kurulunu kutluyorum."

Teşekkür plaketi verildi

Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna'da konuşmasında sporun çocuklar ve gençler üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekerek yeni sezonda Güzelcespor'a başarı dileklerinde bulundu. Güzelcespor Kulüp Başkanı Taner Canbaz, Başkan Akgün'e spora ve sporcuya verdiği desteklerden ötürü bir teşekkür plaketi takdim etti. - İSTANBUL