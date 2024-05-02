Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde başıboş sokak köpekleri mahalleliyi canından bezdirdi. Sokak köpeklerinin tehlike saçtığını belirten mahalle sakinleri, yetkililerden yardım istedi.

Yeşilyurt ilçesi Kitepe Mahallesi'nde çok sayıda başıboş sokak köpeğinin vatandaşlara saldırdığını belirten mahalle sakinleri, duruma tepki göstererek yetkililerden yardım istedi. Bölge sakinlerinden Cumali Akaslan, birçok defa köpeklerin saldırısına maruz kaldıklarını belirterek, tehlikenin sürdüğünü söyledi.

Seher Delibaş adlı vatandaş da konuyu birçok defa ilgili kurumlara iletmelerine rağmen sonuç alamadıklarını ileri sürerek, sorunun çözümü için yetkililerden yardım istedi. - MALATYA