Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Başarı Ödülü" için bin 243 öğrenci müracaat etti

Yerel Haberler

'Başarı Ödülü' için bin 243 öğrenci müracaat etti

2022 Yükseköğretim Kurumlar Sınavı'nda (YKS) başarılı olan öğrencilere 3 bin TL nakit 'Başarı Ödülü' dağıtacak olan Zeytinburnu Belediyesi'ne bin 243 kişi başvuruda bulunuldu.

2022 Yükseköğretim Kurumlar Sınavı'nda (YKS) başarılı olan öğrencilere 3 bin TL nakit 'Başarı Ödülü' dağıtacak olan Zeytinburnu Belediyesi'ne bin 243 kişi başvuruda bulunuldu.

Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği 2022 Yükseköğretim Kurumları yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, üniversite heyecanı yaşayan gençlere 3 bin TL nakit Başarı Ödülü müjdesini vermişti. 31 Ağustos tarihine kadar Zeytinburnu Belediyesi'ne toplam bin 243 öğrenci başvuruda bulundu.

Başvuruların ardından gelen talepleri değerlendirmeye alan Zeytinburnu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü, başvuru şartlarına uyan öğrencileri arayarak davette bulunacak. 3 bin TL'lik Başarı Ödülü'nü almaya hak kazanan öğrencilerde aranan kriterler ise şöyle: T.C. vatandaşı olmak, son bir yıldır Zeytinburnu'nda ikamet etmek, 1999 ve sonrası doğumlu olmak, 4 yıllık devlet üniversiteleri veya özel üniversitelere yüzde 100 burslu olarak ilk defa yerleşiyor olmak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ömer Arısoy Zeytinburnu Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title