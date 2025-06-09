Bartın'ın Ulus ilçesinde Bayram Geleneği Coşkuyla Kutlandı

Bartın'ın Ulus ilçesinde Bayram Geleneği Coşkuyla Kutlandı
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Bartın'ın Ulus ilçesinde bir asırdır süregelen bayram geleneği, Kurban Bayramı'nın 3. gününde devam etti. Köylüler, davul zurna eşliğinde kapı kapı dolaşarak bayramı kutladı ve ikramlarda bulundu.

Bartın'ın Ulus ilçesinde bir asırdır devam eden ilginç bayram geleneği bu yıl da devam etti. Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde bir grup köylü, davul zurna eşliğinde kapı kapı dolaşarak bayramı kutladı.

Ulus ilçesinde 3 mahalle, 300 hane ve 174 konutun yer aldığı köyde bir asırdır süregelen ilginç gelenek bu yıl da devam etti. Köy muhtarı Mustafa Yıldırım ve beraberindeki bir grup köylü, Kurban Bayramı'nın 3. gününde davul zurna eşliğinde kapı kapı dolaşarak, eş, dost, akraba ve köy halkının bayramını kutladı. Köylünün helva, lokum, kurban eti gibi ikramlarda bulunduğu köyde, çocuklara ise bayram harçlığı verildi. Köy halkı ve bayrama gelen misafirler, akşam saatlerine kadar davul zurna eşliğinde oyun oynayıp, eğlendi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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