Baroda meslek içi eğitim semineri - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Baroda meslek içi eğitim semineri

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Baroda meslek içi eğitim semineri

Erzincan Barosu tarafından "Kamulaştırma, Kamulaştırmasız El Atma, İmar Davaları" konulu meslek içi eğitim semineri düzenlendi.

Erzincan Barosu tarafından "Kamulaştırma, Kamulaştırmasız El Atma, İmar Davaları" konulu meslek içi eğitim semineri düzenlendi.

Baro Başkanı Adem Aktürk, "Baromuzun ev sahipliğinde "Kamulaştırma, Kamulaştırmasız El Atma, İmar Davaları" konulu meslek içi eğitim seminerini yoğun katılım ile gerçekleştirdik. Güzel sunumu ve paylaştığı kıymetli bilgiler için Prof. Dr. Zehreddin Aslan ve Av. Ali Rıza İlgezdi'ye teşekkür ederiz. Meslektaşlarımızın bilgilerine, deneyimlerine ne kadar katkı sunabilirsek bizler için büyük mutluluk kaynağı olacaktır" dedi. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title