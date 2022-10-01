Baro seçiminde yeterli çoğunluk sağlanamadı Yerel Haberler Adıyaman Barosu 34. Olağan Genel Kurulu yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Adıyaman Barosu 34. Olağan Genel Kurulu yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. 1-2 Ekim 2022 tarihlerinde yapılacak olan Adıyaman Barosu 34.Olağan Genel Kurulu bir hafta sonraya ertelendi. Mevcut Başkan Bilal Doğan, Şeyho Saya ve Ahmet Işık'ın aday olduğu genel kurulda çoğunluk sağlanmadı. Adıyaman Barosu'na kayıtlı 499 delegenin yarışındın bir fazlası kongreye gelmediği için genel kurul gerçekleştirilemedi. Alınan karar ile genel kurul 8-9 Ekim tarihinde çoğunluk aranmaksızın yapılacak. - ADIYAMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Yerel Haberler

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