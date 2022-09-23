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Barınak yolu adeta köstebek yuvasına döndü

Yerel Haberler

Barınak yolu adeta köstebek yuvasına döndü

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne giden yolun çukurlarla dolu olması hayvan severlerin tepkisine neden oldu.

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne giden yolun çukurlarla dolu olması hayvan severlerin tepkisine neden oldu.

2016 yılında dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından açılan diğer iller tarafından 'Örnek Tesis' olarak gösterilen Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne giden yolun çukurlarla dolu olması hayvan severlerin tepkisine neden oldu. Hayvan severler yolu adeta köstebek yuvasına benzetirken, belediye yetkililerden bu yolun düzeltilmesi için çağrıda bulundular.

Öte yandan Hürriyet Mahallesi'nde olan Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne giden yolun neredeyse tamımın çukurlarla dolu olması ve aylardır bir çalışma yapılmadığı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik Yerel Haberler

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