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Bandırma'da Yol Kapanınca Trafik Çilesi Büyüdü

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Bandırma'da Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerindeki kavşak kapatıldı. Bu durum, şehir içi ulaşımda büyük aksamalara yol açtı ve vatandaşların tepkisini çekti. Dron ile çekilen görüntülerde, uzun araç kuyrukları ve otobüs seferlerindeki aksamalar gözler önüne serildi.

Bandırma'da yol kapandı, trafik çilesi dron ile görüntülendi

Bandırma'da kapanan yol sonrası trafik çilesi daha çok arttı

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinde kesişen yerdeki kavşak, Karayolları ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin aldığı karar gereği kapatıldı. Bu karar, vatandaşlar arasında büyük bir tepkiye sebep oldu. Aradan bir gün geçmeden çekilen hava görüntüleriyle yaşanan trafik çilesi gözler önüne serildi.

Kapanan yolda kontrolsüz geçişler, U dönüşü olamaması halde hatalı geçişler nedeniyle alınan karar vatandaşlar tarafından oldukça tepki aldı. Özellikle sabah saatlerinde iş yerine gitmek isteyen vatandaşlar bu yolu kullandığı esnada uzun kuyruklar oluşturdu. Yaşanan sorun havadan dron ile görüntülendi. Bilinçsizce alınan karar nedeniyle vatandaşlar zor durumda kalarak işine gidecek olanlar işine, yetişmesi gereken yerlere vaktinde gitmekte zorluk yaşıyor.

Özellikle, kavşağın kapanmasıyla birlikte şehir içi ulaşımda aksamalar meydana gelirken, otobüsler alt ışıklarda 3 kez ışıkta durmak zorunda kalıyor ve Hamit Kaplan Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Ordu Cadde'sinde trafik sabah saatlerinde araç trafiği durma noktasına geldi. Bandırma'da trafik yoğunluğu arttı, vatandaşlar ulaşımda zorluk çekti ve şehir içi otobüs seferleri aksadı. Vatandaşların yoğun tepkileri, kararın doğru olmadığını ve acil bir şekilde geri alınması veya alternatif yol güzergahların belirlenmesi gerektiği ifade edildi.

Bandırma'da Yol Kapanınca Trafik Çilesi Büyüdü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT BARIŞ - Yerel

Atatürk Bulvarı Yerel Haberler Bandırma 3-sayfa Ulaşım trafik Yerel Yaşam Ordu

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