Haberler

Bandırma'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Bandırma'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, 600 Evler Mahallesi'nde sorunlara yol açtı. Su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden uyardığı yağış, Bandırma'da da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Kent genelinde yer yer kuvvetli şekilde görülen sağanak yağış, özellikle 600 Evler Mahallesi'nde yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle 1220 Sokak, 2036 Sokak ve NATO Caddesi giriş kısmında su birikintileri oluştu. Araçlarıyla yolda ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşarken, yayalar da karşıdan karşıya geçmekte güçlük çekti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması

Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması
Ederson'un yerine çağrılan kaleciden eşi benzeri görülmemiş yanıt

Ederson'un yerine çağrılan kaleciden olay sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen akademisyen emekli oldu

İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen akademisyenden yeni karar
Ederson'un yerine çağrılan kaleciden eşi benzeri görülmemiş yanıt

Ederson'un yerine çağrılan kaleciden olay sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.