Bandırma'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Bandırma'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, 600 Evler Mahallesi'nde sorunlara yol açtı. Su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden uyardığı yağış, Bandırma'da da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Kent genelinde yer yer kuvvetli şekilde görülen sağanak yağış, özellikle 600 Evler Mahallesi'nde yaşamı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle 1220 Sokak, 2036 Sokak ve NATO Caddesi giriş kısmında su birikintileri oluştu. Araçlarıyla yolda ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşarken, yayalar da karşıdan karşıya geçmekte güçlük çekti. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel