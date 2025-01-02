Üye Girişi
Haberler
Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik
Sanat dünyası yasta! Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti
Bahçeli'den Ferdi Tayfur'a duygusal veda: Bir parçamı alıp götürdü
Bahçeli'den Ferdi Tayfur'a duygusal veda: Bir parçamı alıp götürdü
13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı! İşte Ferdi Tayfur'un film gibi hayatı
13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı!
DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP
DEM Parti'nin sıradaki durağı AK Parti! Tarih verdi

Bandırma'da Regaib Kandili Coşkusu

Bandırma'da Regaib Kandili Coşkusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Regaib Kandili dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yoğun katılım sağlandı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve vaazlarla manevi bir atmosfer yaşandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Mübarek Regaib Kandili gecesi dolayısıyla Bandırma Haydar Çavuş Camii'nde düzenlenen özel program, yoğun bir katılımla gerçekleşti. İlçe Müftülüğü'nün organizasyonu ve İlçe Vaizi Emrullah Sayar'ın öncülüğünde yapılan etkinlikte, manevi bir atmosfer yaşandı.

Program, akşam namazının ardından başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan gece, ilahiler, kasideler ve vaazlarla devam etti. İlçe Vaizi Emrullah Sayar, bu mübarek gecenin anlam ve önemine değinerek birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Dualar ve niyazlarla geçen program, cemaate huzur dolu anlar yaşattı.

Bandırma genelinde Regaib Kandili vesilesiyle birçok camide benzer etkinlikler düzenlendi. Müftülük yetkilileri, vatandaşların yoğun ilgisinden memnuniyet duyduklarını dile getirirken, Regaib Kandili'nin rahmet, bereket ve huzur getirmesi temennisinde bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

İşte Ferdi Tayfur'un, Bahçeli için yazdığı şarkı
img

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım sahipsiz kaldı
img

Bu işlemler için hastaneye gitmeye son! Aile hekimliğinde yeni dönem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı
Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı
AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Ahmet Türk' sorusu: Bu işte bir tuhaflık yok mu?
AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Ahmet Türk' sorusu: Bu işte bir tuhaflık yok mu?
Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti
Usta sanatçı Ferdi Tayfur hayatını kaybetti
Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı
Terör örgütü ile ilgili bir karar da Suriye'den
Ferdi Tayfur, hasta yatağındaki son açıklamasında 'Ben çok iyiyim' mesajı vermişti
Hasta yatağından seslenmişti! İşte Ferdi Tayfur'un son sözleri
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor

Son Dakika Haberleri

Fenerbahçe Hatayspor muhtemel 11'ler! Fenerbahçe Hatayspor kadrolar açıklandı mı? Galatasaray Göztepe muhtemel 11'ler! Galatasaray Göztepe kadrolar açıklandı mı? Ç. Rizespor Beşiktaş muhtemel 11'ler! Ç. Rizespor Beşiktaş kadrolar açıklandı mı? Rüyada altın bilezik görmek ne anlama gelir? Nasipse Olur filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Nasipse Olur filmi ne zaman, nerede çekildi? Ay Lav Yu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ay Lav Yu filmi ne zaman, nerede çekildi? Yabani final mi yapıyor? Yabani bitti mi 2025? Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu 2 Ocak Perşembe? Ferdi Tayfur son hali nasıldı? TRT Spor canlı izle! INTER ATALANTA maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki İnci Taneleri neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.