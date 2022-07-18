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Bandırma'da Pony Club Etkinliği Düzenlendi

ANKA - Yerel
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Bandırma'da Pony Club Etkinliği Düzenlendi

Bandırma Belediyesi, General Balcı Çamlık Parkı'nda 17-18 Temmuz'da Pony Club etkinliği düzenledi.

Bandırma Belediyesi, General Balcı Çamlık Parkı'nda 17-18 Temmuz'da Pony Club etkinliği düzenledi.

Midilli atlara çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinliği ziyaret eden Belediye Başkanı Tolga Tosun, "Sevgili çocuklarımızın doğaya ve hayvanlara olan sevgilerini, ilgilerini arttırmak adına, 17-18 Temmuz'da General Balcı Çamlığımızda düzenlediğimiz Pony Club etkinliğimizde oldukça renkli ve eğlenceli anlar yaşandı. Etkinliğimize katılan tüm çocuklarımıza ve emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çocuk ve doğa sevgisi üzerine etkinliklerimizi çeşitlendirerek devam ettireceğiz" dedi.

ANKA / Yerel

Tolga Tosun Balcı Yerel Haberler

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