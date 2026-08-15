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Bandırma'da ihtida ve nikah merasimi

Bandırma'da ihtida ve nikah merasimi
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Bandırma’da düzenlenen ihtida merasiminde Kyle Hywel Nutt, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Bandırma'da düzenlenen ihtida merasiminde Kyle Hywel Nutt, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Nutt, Kail ismini aldı. İhtida merasiminin ardından Kail ve eşi için nikah merasimi gerçekleştirildi.

Bandırma İlçe Müftülüğüne bağlı Gençlik Merkezi'nde ihtida ve nikah merasimi düzenlendi. Bandırma Ulu Cami altındaki Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen merasimde Kyle Hywel Nutt, Şube Müdürü Tahsin Güleç'in katılımıyla Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Nutt, Müslüman olduktan sonra Kail ismini aldı.

İhtida merasiminin ardından Kail ve eşi için nikah merasimi gerçekleştirildi. Merasimin sonunda genç çifte mutluluk ve huzur temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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