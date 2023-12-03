Bandırma Belediyesi Engelliler Günü'nde Kahvaltı Organizasyonu Düzenledi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir otelde Bandırmalı engelli dernek yönetimleri ve özel bireylere yönelik kahvaltı organizasyonu düzenledi.

Gerçekleştirilen organizasyona Bedensel Engelliler Derneği, Engelli ve Engelli Aileleri Derneği, İşitme Engelliler Kültür ve Spor Kulübü Derneği, Özel Çocuklar ve Özel Bireyler Derneği, Türkiye Sakatlar Derneği, Engelime Renk Ver Yardımlaşma ve Spor Derneği, İlk Umut Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Yeni Hayat Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Mutlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yanı sıra

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat ve Meclis Üyeleri katılım sağladı.

Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun: "Özel bireyli vatandaşlarımız toplumumuzun vazgeçilmez parçalarından bir tanesidir. Özel bireyli hemşehrilerimizi sosyal hayata teşvik etmeye ve ihtiyaç duydukları her an onlara yardım eli uzatmaya devam edeceğiz. Onların dertleriyle dertlenerek, hayat içerisinde yaşadıkları sorunları çözüme kavuşturarak yaşam standartlarını yükselteceğiz. Şunu iyi bilmeliyiz ki; herkesin eşit olduğu, tüm hak ve özgürlüklerden yararlandığı bir toplum tüm engellerin ortadan kaldırıldığı bir toplumdur. Özel bireylerimizin toplum içerisinde ihtiyaç duydukları desteği vermek, onları sosyal hayata adapte etmek hepimizin ortak görevidir. Bandırma Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bugüne hayata geçirdiğimiz projelerimizin tamamında özel bireyli vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından atletizm kapsamında özel bireylerde yarışmada dereceye girenlere ödül verildi.

Son olarak Engelime Renk Ver ritim grubu kısa gösteri düzenledi. - BALIKESİR