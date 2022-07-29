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Bandırma Belediye Başkanı Tosun, Çalışmaları Yerinde İnceledi

Bandırma Belediye Başkanı Tosun, Çalışmaları Yerinde İnceledi

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, ilçede devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek ilgili birim müdürlerinden bilgi aldı.

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Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, ilçede devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek ilgili birim müdürlerinden bilgi aldı.

Başkan Tosun, yapımına kısa süre önce başlanan Paşabayır'daki Seyir Terası, Liman Kavşağı, Kemal Özal Caddesi ve Dalçık Projesi'ni yerinde inceledi.

Yaptığı denetimler sonrası Tosun, şunları söyledi:

"Yapım süreci devam eden Paşabayır Seyir Terası, TMO önündeki Liman Kavşağı, Kemal Özal Caddesi ve Küçük Sanayi Bölgesi Dalçık alanını ziyaret ederek çalışmalar hakkında ilgili birim müdürlerimizden bilgi aldım. Kemal Özal Caddesi'nde yaptığımız yenilikler için esnaf ve vatandaşlarımızın bizzat teşekkürleri, gösterdikleri memnuniyet çalışma şevkimizi daha çok arttırdı. Küçük Sanayi önündeki Dalçık alanda asfaltlama çalışmalarımız, çevre düzenlemelerimiz ve ışıklandırma çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayacak, halkımızın kullanımına sunacağız."

ANKA / Yerel

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