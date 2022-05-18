Bandırma, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Gazapizm ile Kutlayacak - Haberler

Bandırma Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı ve Cumhuriyet Gençleri Kortej Yürüyüşü düzenleyecek. Bayram coşkusu, Gazapizm konseriyle tüm Bandırma'ya yayılacak.

Bandırma Belediyesi'nin düzenlediği kutlama etkinlikleri, fener alayı ve Cumhuriyet Gençleri Kortej Yürüyüşü ile başlayacak. Bu yıl yine büyük bir katılımın olması beklenen kortej yürüyüşü sonrasında Cumhuriyet Meydanı'nda Gençlik Konseri düzenlenecek.

Şarkılarıyla kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Gazapizm, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı özel konserinde Bandırmalı sevenleriyle buluşacak.