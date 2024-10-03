Üye Girişi
Haberler

Balveren Beldesi'nde Geleneksel Mezarlık Ziyareti ve İkram Sofraları

Balveren Beldesi'nde Geleneksel Mezarlık Ziyareti ve İkram Sofraları
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Balveren beldesinde yaklaşık 300 yıllık bir gelenek olarak her yıl düzenlenen mezarlık ziyareti ve ardından kurulan sofralar, bu yıl da yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Katılımcılar, dualar ederek ölüler için hazırlanan yemekleri paylaştı.

Şırnak'ın Balveren beldesinde yaklaşık 300 yıllık gelenek yaşatılıyor. Her yıl mezarlığı ziyaret eden vatandaşlar, ardından kurulan sofralarda bir araya geliyor.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde ve yurt dışında yaşayan Balveren beldesi nüfusuna kayıtlı vatandaşlar, her yıl gerçekleştirilen geleneksel mezarlık ziyaretini bu yıl da gerçekleştirdi. Yıllardır ekim ayının ilk perşembe günü Cudi Dağı eteklerinde bulunan Balveren Mezarlığı'nda yapılan etkinliğe katılanlar, duaların ardından kazanlarda pişirilerek metrelerce uzunluktaki sofralarda ikram edilen yemekleri yedi. Çevre köylerden, Mardin, Diyarbakır, Batman, İstanbul, Mersin ve yurt dışından gelen yaklaşık 10 bin kişi etkinlikte buluştu.

Etkinliğe katılan Keleş Erkan, "Ölülerimizin ruhlarına Fatihalar okuyarak, yemeklerimizi pişirip ölülerimizin hayrına komşularımıza, köylülerimize dağıtıyoruz" dedi.

Melike Kabul ise "Bu bir geleneğimizdir. 300 yıldır, hatta 400 yıldır, daha fazla da diyebiliriz tam olarak net bir tarih yok. Her sene ekim ayının ilk haftası perşembe günü oluyor. Ölülerin hayrına yapılıyor. Her evden birileri geliyor. Çok güzel bir gelenek. Diyarbakır, Mardin, İstanbul'dan, Türkiye'nin her yerinden gelenler var" diye konuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Kültür Sanat Etkinlikler Balveren Kültür Yerel Yaşam

Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı, dümeni kilitlenen bir gemi sürüklendi

İstanbul Boğazı'nda 2 yük gemisi çarpıştı

 Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı

Bölgedeki gerilim tırmanırken Özel'den Erdoğan'a çağrı

 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı

Cem Garipoğlu'nun açılan mezarında gündem yaratacak detay
Prens Selman ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail konusunda ters düştü

Biri mazlumun, diğeri zalimin yanında durdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Düello kim kazandı (DÖNER)? 3 Ekim Perşembe Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? ASKİ Ankara su kesintisi! 3-4 Ekim Mamak, Beypazarı, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 3 Ekim Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? İstanbul Boğazı'nda iki gemi çarpıştı! Üsküdar gemi kazasında son durum nedir, ölü veya yaralı var mı? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Konyaaltı, Serik 3-4 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 3-4 Ekim Nilüfer, Karacabey, Mustafakemalpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 3-4 Ekim Ceyhan, Sarıçam, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ortaöğretim Lise KPSS ile memur olunur mu, Ortaöğretim KPSS meslekleri nelerdir? Lise KPSS Ortaöğretim P94 puanı ile alım yapan kurumlar hangileridir? KPSS P94 puanı nedir, 2024 KPSS Lise puanı ne işe yarar? Lise KPSS Ortaöğretim P94 puan türü ile asker, jandarma, astsubay, uzman erbaş olunur mu, nasıl olunur, şartları ne?
title