Balıklıgöl'de Yüzmek Yasa Dışı: Cezai İşlem Uygulandı

Balıklıgöl'de Yüzmek Yasa Dışı: Cezai İşlem Uygulandı
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Şanlıurfa'da Kurban Bayramı'nda Balıklıgöl'e girerek yüzen bir kişiye kabahatler kanunu gereğince cezai işlem yapıldı. Olay, güvenlik görevlileri tarafından yakalanmasının ardından polis tarafından karakola götürülmesiyle sonuçlandı.

Şanlıurfa'da Balıklıgöl'e girerek yüzen şahsa kabahatler kanunu gereğince cezai işlem uygulandı.

Olay, Kurban Bayramında Şanlıurfa'da yaşandı. İsmi öğrenilemeyen bir şahıs, insanların şaşkın bakışları arasında Balıklıgöl'e atlayarak yüzdü. Sudan çıkan şahıs güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Olay yerine çağrılan polis tarafından karakola götürülen şahıs hakkında kabahatler kanunu gereğince cezai işlem uygulandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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