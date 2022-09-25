Balıkesir yerel haberleri | Burhaniye Belediyespor Son Hazırlık Maçına Çıktı Yerel Haberler Balıkesir haberleri... BAL liginin güçlü takımlarından Burhaniye Belediyespor son hazırlık maçını Çanakkale Dardanelspor ile yaptı. Burhaniye Spor Toto Stadında düzenlenen maçta Burhaniye Belediyespor Dardanelspor’u 6-0 mağlup etti. BAL liginin güçlü takımlarından Burhaniye Belediyespor son hazırlık maçını Çanakkale Dardanelspor ile yaptı. Burhaniye Spor Toto Stadında düzenlenen maçta Burhaniye Belediyespor Dardanelspor'u 6-0 mağlup etti. 2 Ekimde başlayacak BAL ligi müsabakaları öncesi son hazırlık maçıyla Burhaniye Belediyespor ligdeki rakiplerine Dardanelspor maçıyla mesaj verdi. Ali Güzel'in hattrick yaptığı maçta Kadir Kaya 2 gole imza attı. Burhaniye Belediyespor BAL Ligi'nin ilk maçında Edremitspor ile karşılaşacak. Kaynak: ANKA / Yerel Çanakkale Dardanelspor Dardanelspor Yerel Haberler

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