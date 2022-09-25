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Balıkesir yerel haberleri | Burhaniye Belediyespor Son Hazırlık Maçına Çıktı

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Balıkesir yerel haberleri | Burhaniye Belediyespor Son Hazırlık Maçına Çıktı

Balıkesir haberleri... BAL liginin güçlü takımlarından Burhaniye Belediyespor son hazırlık maçını Çanakkale Dardanelspor ile yaptı. Burhaniye Spor Toto Stadında düzenlenen maçta Burhaniye Belediyespor Dardanelspor’u 6-0 mağlup etti.

BAL liginin güçlü takımlarından Burhaniye Belediyespor son hazırlık maçını Çanakkale Dardanelspor ile yaptı. Burhaniye Spor Toto Stadında düzenlenen maçta Burhaniye Belediyespor Dardanelspor'u 6-0 mağlup etti.

2 Ekimde başlayacak BAL ligi müsabakaları öncesi son hazırlık maçıyla Burhaniye Belediyespor ligdeki rakiplerine Dardanelspor maçıyla mesaj verdi. Ali Güzel'in hattrick yaptığı maçta Kadir Kaya 2 gole imza attı.

Burhaniye Belediyespor BAL Ligi'nin ilk maçında Edremitspor ile karşılaşacak.

Kaynak: ANKA / Yerel

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