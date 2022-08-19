Balıkesir yerel haberleri: Bandırma Belediyesi 'Saha Araştırma Ekipleri' Adım Adım Her Yerde

Balıkesir haber... Bandırma Belediyesi vatandaşlarla kurduğu iletişim ağını interaktif hale getiriyor. Özel eğitimli çalışanların görev aldığı 444 7 105 Çağrı Merkezi sayesinde vatandaşlar şikayet ve taleplerini en doğru birime yapabiliyor, taleplerinin kayıt altına alınmasını sağlarken, süreç ve sonucu da takip edebiliyorlar. Bununla yetinmeyen Belediye, şimdi de Saha Araştırma Ekipleri kurdu.

Bandırma Belediyesi vatandaşlarla kurduğu iletişim ağını interaktif hale getiriyor. Özel eğitimli çalışanların görev aldığı 444 7 105 Çağrı Merkezi sayesinde vatandaşlar şikayet ve taleplerini en doğru birime yapabiliyor, taleplerinin kayıt altına alınmasını sağlarken, süreç ve sonucu da takip edebiliyorlar. Bununla yetinmeyen Belediye, şimdi de Saha Araştırma Ekipleri kurdu.

Oluşturulan Saha Araştırma Ekipleri özel kıyafetleriyle, plan dahilinde Bandırma'da sokak sokak dolaşıyor, vatandaş ve esnaflarla görüşerek talep ve önerilerini not alıyorlar. Anket niteliğindeki soruları halka yönelterek şehir hakkında Bandırmalıların fikirlerinin kayıt altına alınmasını sağlıyor.

Bandırma Belediyesi vatandaşlarla kurduğu iletişim ağını interaktif hale getiriyor. Belediye bünyesinde kurulan ve özel eğitimli çalışanların görev aldığı 444 7 105 Çağrı Merkezi sayesinde vatandaşlar şikayet ve taleplerini en doğru birime yapabiliyor, taleplerinin kayıt altına alınmasını sağlarken, süreç ve sonucu da takip edebiliyorlar. Bununla yetinmeyen Belediye, şimdi de Saha Araştırma Ekipleri kurdurlar. Oldukça kibar ve güler yüzlü olan görevliler Bandırmalılar tarafından da sevildi.

18 Temmuz'dan bu yana sahada çalışan SAE görevlileri yoluyla Bandırmalılar; taleplerini, şikayet ve beklentilerini bizzat iletebiliyorlar. Bandırma Belediyesi SAE görevlileri gözlemledikleri sorunları yerinde tespit ederek, çalışma sonunda edinilen tüm bilgileri sınıflandırıp data haline getirecekler.

Saha Araştırma Ekiplerinin Kayacık Mahallesi ve NATO Caddesinde gerçekleşen çalışmasına Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun ve Bandırma Belediyesi Daire Müdürleri de katıldı. Esnaf ve vatandaşlarla görüşen Başkan Tolga Tosun: "Bandırma Belediyesi giderek güçlenen finansal ve kurumsal yapısıyla, proje ve hizmetleriyle, düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleriyle, hem yeni yatırımları ve hem de istihdamı teşvik edecek tanıtım argümanlarıyla halkımızın da yüksek güvenini kazanmıştır.