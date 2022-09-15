Balıkesir yerel haberi... İvrindi Belediyesi'nden öğrencilere ücretsiz servis

Sosyal belediyecilik anlamında İvrindi'de güzel işlere imza atan Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, öğrencilerin hayatını kolaylaştıracak hamleler yapmayı da ihmal etmiyor.

Önceki yılın ikinci döneminden itibaren ilçe merkezinde öğrenim gören öğrencileri okullarına ücretsiz taşıyan İvrindi Belediyesi, ücretsiz ring seferini bu yıl da sürdürüyor. Öğrencilerimiz için başlattığımız projeden herkesin memnun olduğunu belirten Belediye Başkanı Yusuf Cengiz " Özellikle ilçe merkezimizde devam eden kazı çalışmaları sonrası trafik olarak zor anların yaşandığı zamana denk gelebiliyoruz. Bu süreçte öğrencilerimizi Atatürk meydanından alıp öğrenim göreceği okullarına ücretsiz taşımaya devam ediyoruz. Bu uygulamamızı 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde hayata geçirdik. Bu sene de okulların başlamasıyla öğrencilerimin hayatını kolaylaştıracak uygulamamıza devam ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu uygulamamızdan öğrencilerimiz başta olmak üzere velilerimiz gayet memnun. Mevcutta Atatürk meydanından hareketle başlattığımız uygulamamızı bir kaç farklı noktaya taşımak istiyoruz. Ücretsiz ring seferini düzenlediğimiz güzergah dışında gelen öğrenci yoğunluğunun olduğu alanları belirleyip ona göre planlama yapacağız" dedi.

Okul giriş ve çıkış saatlerine göre planlama yaptıklarını ifade eden Cengiz " Hafta içi her gün 08: 00-08: 15 okul çıkışlarında ise 15: 00 - 15: 30 - 16: 30 saatlerinde ücretsiz seferlerimiz öğrencilerimizin hizmetinde. Okul saatlerinde bir değişiklik olması durumunda gerekli düzenlemeleri yapacağız" şeklinde konuştu.

Güzel işlere imza atıyoruz

Sosyal belediyecilik anlamında özellikle bu yıl güzel işler başardık diyen Başkan Cengiz "Güreşten panayıra ve konserlere kadar güzel işler başarıyoruz. Bu hafta sonu da atlı spor etkinliğimiz mevcut. Bu gibi etkinlikler İlçemizin tanıtımı için güzel aktiviteler. Bizler her yaş kesimine hitap edebilmek için yoğun çaba sarfediyoruz. Belediyemizdeki tüm birimlerimiz ile başarıyoruz bunları. Her geçen gün daha fazla sosyal etkinlik gerçekleştirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi - BALIKESİR