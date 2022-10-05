Balıkesir yerel haberi: Burhaniye'de Yol Yapım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Gelen Balıkesir haberlerine göre Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yol yapım ve onarım programı doğrultusunda ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor.

Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yol yapım ve onarım programı doğrultusunda ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor.

Burhaniye'de altyapı ve doğal gaz çalışmalarından kaynaklı bozulan yollar, Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yenileniyor. Geriş Mahallesi Küçük Ceylan Sokak, Mahkeme Mahallesi Taylı Caddesi ve Cumhuriyet Mahallesi 32.Sokak'ta parke taş tamirat çalışmaları devam ediyor.

"DAHA GÜZEL BİR BURHANİYE İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yol yapım çalışmaları hakkında açıklama yapan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Burhaniye Belediyesi olarak ilçe yollarının etap etap yapıldığını ve doğal gaz hat döşeme ve aboneliklerden kaynaklı bozulan yolların ivedilikle yenilendiğini, abonelik işlemlerinin devam etmesinden dolayı çalışmaların da program dahilinde süreceğini belirtti.