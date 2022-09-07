Balıkesir yerel haberi | Burhaniye Belediyesi Zabıtalarına Özel Kutlama

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 196. yıl dönümünü, personeli ile pasta keserek kutladı.

Ülke genelinde her yıl 1-7 Eylül arasında kutlanan Zabıta Haftası, Burhaniye'de de Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in zabıta personeline ziyareti ile kutlandı.

Belediye hizmet binasındaki Zabıta Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen ziyarette Başkan Deveciler, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Yazgan, Oktay Erbalaban, Tamer Midilli ve zabıta personeli hep beraber pasta keserek Zabıta Haftası'nı kutladı.

Pasta kesiminden sonra zabıta personeliyle sohbet eden Başkan Deveciler, özverili çalışmalarından dolayı, 7/24 çalışma sistemiyle vatandaşa hizmet eden zabıta personeline ayrı ayrı teşekkür ederek, "Fedakarca çalışmalarından dolayı başta Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve ülkemizin dört yanında vatandaşların en iyi hizmeti alabilmesi için çalışan tüm zabıta teşkilatına teşekkürlerimi bir borç bilir görevlerinde başarılar diler, Zabıta Haftasının 196. yıldönümünü kutlarım" dedi.