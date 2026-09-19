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Balıkesir Valisi Ustaoğlu, buluşmada talepleri dinledi, kurumlara talimat verdi

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Balıkesir Valisi Ustaoğlu, buluşmada talepleri dinledi, kurumlara talimat verdi
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Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Valilikte düzenlenen Vatandaş Buluşması'nda kent sakinleriyle bir araya geldi. Ustaoğlu, vatandaşların ilettiği talep, sorun ve beklentileri dinleyip ilgili birimlerden bilgi aldı ve çözüm süreçlerinin başlatılması için kurumlara talimat verdi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmak amacıyla düzenlenen "Vatandaş Buluşması" programında kent sakinleriyle bir araya geldi.

Valilikte gerçekleştirilen buluşmada vatandaşlar, farklı konulardaki talep, sorun ve beklentilerini Vali İsmail Ustaoğlu'na doğrudan iletti. Vatandaşları tek tek dinleyen Vali Ustaoğlu, kendisine aktarılan konular hakkında ilgili birimlerden bilgi aldı. Ustaoğlu, vatandaşların taleplerinin değerlendirilmesi ve çözüm süreçlerinin başlatılması amacıyla ilgili kurumlara gerekli talimatları verdi.

Buluşmada gündeme getirilen konuların takip edilerek sonuçlandırılması için ilgili birimlerin çalışma yürüteceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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