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Balıkesir Valisi Ustaoğlu, Şehit Askere Ait Ailesini Doğumunda Ziyaret Etti

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Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde devrilen zırhlı araçta şehit olan Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi Gizem Büyükçaylı'yı, doğum yaptığı hastanede ziyaret etti. Vali Ustaoğlu, şehidin erkek evladının dünyaya geldiğini belirtirken, yaşanan acının derinliğini vurguladı ve yaralı jandarma personeline de acil şifalar diledi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında devrilen zırhlı araçta şehit olan 4 askerden biri olan Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi Gizem Büyükçaylı'yı doğum yaptığı hastanede ziyaret etti.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında devrilen zırhlı araçta şehit düşen Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi Gizem Büyükçaylı, Balıkesir Şehir Hastanesinde doğum yaptı. Şehidin erkek evladını ziyaret eden Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu açıklamalarda bulundu. Vali Ustaoğlu, "Malumunuz dün Tunceli Ovacık ilçemizde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 4 Jandarma kahramanımızı şehit verdik. Bunlardan birisi de Balıkesir ilimizin damadıydı. Acı bir tesadüf ki şehit verdiğimiz gün aynı zamanda bizim şehidimizin hanımı doğumunun son günleri yaklaşmış bir vaziyetteydi. Dün gece bir doğum gerçekleşti ve erkek bir evladı dünyaya geldi. Biraz önce kızımızı ziyaret ettik, çok sağlıklı bir erkek çocuğu dünyaya getirmiş. Ona da hoş geldin diyoruz bir taraftan. Diğer taraftan da tabi acımız büyük. Bir de malumunuz şehidimizin Isparta'da İkindi namazından sonra defni olacak. Ben tekrar tüm milletimize başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Yaralı olan jandarma personelimize de acil şifalar diliyoruz. Rabbim ülkemizi, milletimizi bu tip acılardan ve tüm sıkıntılardan inşallah kurtarsın ve bir daha böyle acılar yaşatmasın" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İsmail Ustaoğlu Tunceli Ovacık Yerel

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