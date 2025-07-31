Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na Yeni Atama

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na Yeni Atama
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na Tümgeneral Cengiz Yıldız atanırken, Tümgeneral Nurettin Alkan ise Jandarma Genel Komutanlığı emrine alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan görev değişikliği kararnamesiyle Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na Tümgeneral Cengiz Yıldız atanırken, Tümgeneral Nurettin Alkan, Jandarma Genel Komutanlığı emrine atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi kapsamında, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na Asayiş Daire Başkanı Tümgeneral Cengiz Yıldız atandı. Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan'da, Jandarma Genel Komutanlığı emrine atandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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