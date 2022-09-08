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Balıkesir haberi... Burhaniye'de zabıtalara özel kutlama

Yerel Haberler

Balıkesir haberi... Burhaniye'de zabıtalara özel kutlama

Balıkesir bölgesinden gelen habere göre Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 196. yıl dönümü pasta keserek kutladı.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 196. yıl dönümü pasta keserek kutladı. Ülke genelinde her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası, Burhaniye'de de Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in zabıta personellerine ziyareti ile Burhaniye Belediyesi'nde kutlandı.

Belediye hizmet binasında Zabıta Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen ziyarette Başkan Deveciler, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Yazgan, Oktay Erbalaban ve Tamer Midilli ile zabıta personeli hep beraber pasta keserek Zabıta Haftasını kutladı. Pasta kesiminden sonra zabıta personeliyle sohbet eden Başkan Deveciler, özverili çalışmalarından dolayı, 7/24 çalışma sistemiyle vatandaşa hizmet eden zabıta personeline ayrı ayrı teşekkür ederek, "Fedakarca çalışmalarından dolayı başta Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve ülkemizin dört yanında vatandaşların en iyi hizmeti alabilmesi için çalışan tüm zabıta teşkilatına teşekkürlerimi bir borç bilir görevlerinde başarılar diler, Zabıta Haftasının 196. yıldönümünü kutlarım" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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