Balıkesir haberi... Balıkesir'de kısa süreli sağanaklar etkili oluyor

Balıkesir'de kısa süreli sağanaklar etkili oluyor

BALIKESİR - Balıkesir'de gün içinde kısa süreli etkili olan sağanak yağışlar vatandaşlara da zor anlar yaşatıyor.

Balıkesir il merkezinde ilk olarak saat 11.00 civarında Adnan Menderes Mahallesinde sağanak yağış başladı. Yağmur bulutları daha sonra Gümüşçeşme Mahallesi'nde etkili oldu. Öğle saatlerinde ise Eski Kuyumcular Mahallesi ardından ise Plevne Mahallesinde yaklaşık 10 dakika süren fırtına ve sağanak yağış etkili oldu. Şiddetli yağışa yolda yakalanan vatandaşlar kapalı alanlar arayarak koşmaya başladı. Balıkesir il merkezinde bir grup vatandaş ıslanmamak için Balıkesir Valilik binası girişinde bekledi. Vatandaşlar bir bebeğin ıslanmaması için bebek arabasını da merdivenlerden taşıdı. Ufak su birikintilerinin oluştuğu Balıkesir il merkezinde Büyükşehir Belediyesi BASKİ ve İtfaiye ekiplerinin kontrollerini sürdürdüğü şu an için sıkıntılı bir durum olmadığı ve yağışların gün boyu aralıklarla devam edebileceği öğrenildi.