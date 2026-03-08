Balıkesir'de yetimler bayramlık sevinci yaşadı

Balıkesir İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Balıkesir Şubesi, yetim ve ihtiyaç sahibi 120 çocuğu bayramlık kıyafetlerle sevindirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, Balıkesir İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar ve İl Müftü Yardımcısı Sedanur Sezen başkanlığında bir araya gelen TDV Balıkesir Şubesi yetkilileri ve gönüllüler, çocukların mağazada kendi beğendikleri kıyafetleri seçmelerine yardımcı oldu.

Etkinlikte konuşan Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, yürütülen faaliyetin önemine değinerek emeği geçenlere ve katkı sunan Balıkesir halkına teşekkür etti.

İl Müftüsü Yaşar ise, TDV Balıkesir Şubesi olarak bu tür projelere büyük önem verdiklerini ifade ederek her yıl yaklaşık 300 çocuğun kıyafet ihtiyacının karşılandığını ifade etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı