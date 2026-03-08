Haberler

Balıkesir'de yetimler bayramlık sevinci yaşadı

Balıkesir'de yetimler bayramlık sevinci yaşadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı, yetim ve ihtiyaç sahibi 120 çocuğa bayramlık kıyafet temin etti. Çocuklar, kendi beğendikleri kıyafetleri seçerken etkinliğe katılan yetkililer, bu tür projelere büyük önem verdiklerini belirtti.

Balıkesir İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Balıkesir Şubesi, yetim ve ihtiyaç sahibi 120 çocuğu bayramlık kıyafetlerle sevindirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, Balıkesir İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar ve İl Müftü Yardımcısı Sedanur Sezen başkanlığında bir araya gelen TDV Balıkesir Şubesi yetkilileri ve gönüllüler, çocukların mağazada kendi beğendikleri kıyafetleri seçmelerine yardımcı oldu.

Etkinlikte konuşan Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, yürütülen faaliyetin önemine değinerek emeği geçenlere ve katkı sunan Balıkesir halkına teşekkür etti.

İl Müftüsü Yaşar ise, TDV Balıkesir Şubesi olarak bu tür projelere büyük önem verdiklerini ifade ederek her yıl yaklaşık 300 çocuğun kıyafet ihtiyacının karşılandığını ifade etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'ın yeni dini lideri seçildi! İsmi güvenlik gerekçesiyle açıklanmayacak

İran'ın yeni dini lideri seçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor

Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor
Otobüste infial yaratan görüntü! Genç kadının tepkisi sert oldu

Otobüste infial yaratan görüntü! Herkes sustu, onun tepkisi sert oldu
EGM kaosa el attı! 280 bin TL ödememek için bu 3 adımı yapmanız lazım

EGM kaosa el attı! 280 bin TL ödememek için bu 3 adımı yapmanız lazım
Karakolda makatına şişe sokulmaya çalışıldı iddiası! Müfettiş görevlendirildi

Karakolda makatına şişe sokulmaya çalışıldı iddiası! Harekete geçildi
Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor

Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor
Savaşta 9. gün! İran 'ABD'li askerleri esir aldık' dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu

İran'ın iddiası ABD'de deprem yarattı, İsrail can damarlarını vurdu
Bomba iddia: Kerem Aktürkoğlu istedi, müftü amcasının tayini iptal edildi

Kerem istedi, müftü amcasının tayini iptal edildi