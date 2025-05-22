Balıkesir'de Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Balıkesir'de Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Balıkesir'de bir iş yerinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında uluslararası hurda ve lastiklerin bulunduğu alanda hasar meydana geldi.

Alevler geceyi aydınlattı... Yangında 1 kişi hayatını kaybetti

BALIKESİR - Balıkesir'de akşam saatlerinde hurda ve lastikçilerin bulunduğu mevkideki bir iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Akıncılar Mahallesi'nde akşam saatlerinde çıkan yangın kısa sürede 2 katlı iş yerini sardı. Alt katı motosiklet tamirhanesi olarak kullanılan binanın ikinci katında ise hurdalar, lastikler ve plastik malzemelerin bulunduğu tespit edildi. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri de dakikalar içinde müdahale etti. Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede balıkçılık yaptığı iddia edilen Mustafa Uzun'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Yangında ayrıca bir de köpek telef oldu.

Yaşanan yangının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR DEMİRÇEVİREN - Yerel
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