Balıkesir'de Umre için Uğurlama Töreni

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, umre için kutsal topraklara gitmeye hazırlanan vatandaşlar için uğurlama töreni yapıldı. Kocacamide düzenlenen uğurlama törenine katılan Müftü Mustafa Ali Işık, Umreye giden vatandaşlara, orada vakitlerini çok iyi değerlendirmelerini istedi.

Burhaniye'de umreye gidecek vatandaşlar için uğurlama töreni düzenlendi. Kocacamide okunan mevlidin ardından düzenlenen törende dualar yapıldı. Törene katılanlara lokma ve bulgur pilavı ile ayran ikramının yapılırken, ı törende duygusal anlar yaşandı. Burhaniye ve diğer Körfez ilçelerinden gelen 185 umreci Körfez Hava Limanından kutsal topraklara hareket etti. Müftü Mustafa Ali Işık yaptığı konuşma da, " Bu yolculuk Rabbimize olan bir yolculuktur. Peygamberimize olan bir yolculuktur. Bunun farkında olun. Allah'ın misafiri olacaksınız. Odalarda hiç eleştiride bulunmayın. Vaktinizi çok iyi değerlendirin. Kendiniz için ve gidemeyenler için dualar yapın. Hepinize hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah, yolunuzu açık etsin" dedi. - BALIKESİR