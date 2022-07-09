Balıkesir'de kurban bayramının ilk gününde yollar boş kaldı Balıkesir'de kurban bayramının ilk gününde yollar boş kaldıBALIKESİR Balıkesirlilerin Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine ve tatil beldelerine gitmesi ile yollar boş kaldı. Balıkesir'de kurban bayramının ilk gününde yollar boş kaldı BALIKESİR Balıkesirlilerin Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine ve tatil beldelerine gitmesi ile yollar boş kaldı. Trafik yoğunluğu yüzde 20'lere kadar düşerken, boş kalan görüntülendi. Kurban Bayramı'nın birinci gününde Balıkesir'de yaşanan trafik yoğunluğunun aksine yollar boş kaldı. Şehrin simgesi Milli kuvvetler caddesi öte yandan araç trafiğine sakin kalırken sokak hayvanlarına kaldı. Vatandaşların 9 günlük tatillerini Balıkesir dışında geçirmesi nedeniyle Altıeylül ile karesi ilçesini bağlayan Tren garı kavşağının oldukça açık olduğu gözlendi. İstanbul - İzmir'e bağlayan Balıkesir'de şehir içi ana arterlerin açık olduğu gözlendi. İhlas Haber Ajansı / Emre Binakuran - Yerel Kurban Bayramı Balıkesir 3. Sayfa Yerel Haberler

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