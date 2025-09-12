Haberler

Balıkesir'de Havalimanı Otoparkında Güvenlik Kamerası Eksikliği Sorunu

Edremit ilçesindeki havalimanı otoparkında aracına çarpan kişinin bulunamaması üzerine bir sürücü, güvenlik kameralarının devreye alınmasını talep etti. Otoparkta kamera sisteminin çalışmadığı, bu nedenle benzer olayların yaşandığı ifade edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Balıkesir Koca Seyit Havalimanı otoparkında, aracına çarparak hasar veren kişinin bulunamaması üzerine bir sürücü, güvenlik kameralarının çalıştırılması çağrısında bulundu.

Ayvalık'ta yaşayan Fatoş Dayanıklı, İstanbul dönüşü, havalimanı otoparkına bıraktığı 34 JF 6389 plakalı otomobilinin kapısında hasar meydana geldiğini ileri sürdü. Durumu farkederek görevlilerden yardım isteyen Dayanıklı, otoparkta kamera sisteminin çalışmaması nedeniyle araca çarpan kişinin tespit edilemediği yanıtını aldı. Yaşadığı mağduriyetin ardından durumu jandarmaya bildiren Dayanıklı, hazırlanan tutanakta da delil yetersizliği nedeniyle failin bulunamayacağının belirtildiğini öğrendi.

Mağdur Fatoş Dayanıklı, otoparktaki güvenlik kameralarının çalışmaması nedeniyle benzer olayların daha önce de yaşandığını belirtti. Yaşadığı olay sonrasında yetkililere seslenen Dayanıklı, "Otoparkın kamera sistemi acil olarak devreye alınmalı. Aksi takdirde benim aracıma ve başkalarının araçlarına çarpılması ne ilk ne de son olur" dedi. Dayanıklı, yetkililerden kamera sistemlerinin denetlenerek aktif hale getirilmesini talep etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
