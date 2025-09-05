Haberler

Balıkesir'de Deprem Sonrası Lokma İkramı

Balıkesir'de Deprem Sonrası Lokma İkramı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

10 Ağustos'ta meydana gelen depremin ardından Sındırgı ilçesinde devam eden artçı sarsıntılara karşı halk lokma döktürdü. Vatandaşlar, depremlerin sona ermesi için dua ederek dayanışma gösterdi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 1 kişinin öldüğü 29 kişinin yaralandığı 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından sayıları 8 bini aşan artçı sarsıntılar sürüyor. Sürekli olarak sallanan Sındırgı'da vatandaşlar afetlere karşı, belalara karşı ve mübarek cuma günü de olması dolayısı ile lokma döktürdü.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde artçı sarsıntılar devam ediyor. Vatandaşlar ise mübarek cuma günü olması vesilesi ile depremlerin sona ermesini temenni ederek aralarında topladıkları para ile şehrin merkezinde lokma döktürdü. Konuyla ilgili konuşan Hasan Küçük, "10 Ağustos'ta yaşadığımız depremden dolayı öncelikle herkese geçmiş olsun diliyorum. O günden bugüne halen sarsıntılar devam ediyor. Halkımız para topladı ve lokma yaptırmak istedik. Lokmamız gün boyu burada devam edecek. Rabbimiz bugünleri biran önce sonlanmasını nasip eder inşallah" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kendi işini kuran gencin mesajı gündem oldu! İşte kazandığı para

Kendi işini kuran gencin mesajı gündem oldu! İşte kazandığı para
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diploması iptal edilen Aylin Ataay Saybaşılı emekli oldu

İmamoğlu ile adı duyulan profesör, "Buraya kadar" dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.